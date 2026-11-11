► Ofertele speciale sunt disponibile până la 30 noiembrie 2026 Bulgaria este principala destinație aleasă de turiști, urmată de Grecia, Turcia și România, cu un interes deosebit pentru litoralul românesc IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, anunță rezultate comerciale foarte bune pentru campania Black Friday 2026. Până la această dată, compania […] The post IRI Travel a înregistrat vânzări de 1 milion de euro pentru ofertele Black Friday 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗