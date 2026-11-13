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Economie

Italia revizuiește taxa impusă persoanelor înstărite care pleacă din țară

a Scris de andreea năstase
Italia revizuiește taxa impusă persoanelor înstărite care pleacă din țară
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Italia lucrează la modificarea propusei taxe la plecare impusă persoanelor înstărite care părăsesc ţara, a anunţat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti

Sursa: Stiri Pe Surse

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