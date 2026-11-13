Italienii de la Itinera au pierdut și ultima bătălie în instanță, în dosarul A8

Constructorii italieni de la Itinera au epuizat și ultima încercare de a întoarce decizia judecătorească privind contractul de 3,57 miliarde de lei pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii A8. Curtea de Apel a respins definitiv cererea de revizuire, iar CNIR trebuie să reevalueze oferta asocierii. Miza este uriașă: respectarea calendarului de finanțare SAFE, cu termen-limită 31 decembrie 2026.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗