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Economie

Italienii de la Itinera au pierdut și ultima bătălie în instanță, în dosarul A8

d Scris de daniel baciu
Italienii de la Itinera au pierdut și ultima bătălie în instanță, în dosarul A8
Aosom
Constructorii italieni de la Itinera au epuizat și ultima încercare de a întoarce decizia judecătorească privind contractul de 3,57 miliarde de lei pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii A8. Curtea de Apel a respins definitiv cererea de revizuire, iar CNIR trebuie să reevalueze oferta asocierii. Miza este uriașă: respectarea calendarului de finanțare SAFE, cu termen-limită 31 decembrie 2026.

Sursa: Ziarul Evenimentul

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