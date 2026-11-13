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Economie

Iulian Anghel, ZF: De ce o creştere de 1% a PIB, în T4, ar putea duce economia pe plus în 2026

i Scris de iulian anghel
Iulian Anghel, ZF: De ce o creştere de 1% a PIB, în T4, ar putea duce economia pe plus în 2026
Aosom
Creşterea economică din T3, anunţată de INS, i-a luat prin surprindere pe economişti. PIB în T3 a fost mai mare cu 0,1% decât cel din T3 2025, dar,...

Sursa: Zf Ro

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