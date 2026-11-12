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Economie

Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia. Acțiunile au scăzut cu 14% la deschiderea bursei

r Scris de răzvan munteanu
Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia. Acțiunile au scăzut cu 14% la deschiderea bursei
Aosom
Nvidia a anunțat demisia lui Jensen Huang. Acțiunile au scăzut cu 14% la deschiderea bursei, iar Colette Kress conduce temporar compania.

Sursa: Ziarul Financiar

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