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Economie

Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia. Cine a preluat interimatul

l Scris de lorena mihăilă
Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia. Cine a preluat interimatul
Aosom
Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a demisionat din funcție după apariția unor informații despre relațiile sale extraconjugale, într-un moment în care compania se află în centrul expansiunii globale a inteligenței artificiale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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