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Economie

Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia, în urma unui scandal privind relațiile extraconjugale

e Scris de e-politic ro
Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia, în urma unui scandal privind relațiile extraconjugale
Aosom
Jensen Huang, in varsta de 63 de ani, cofondator și director general al gigantului american Nvidia, a demisionat joi, cu efect imediat, in urma unui s

Sursa: Ziuanews.ro

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