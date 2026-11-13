Jensen Huang, convocat să depună mărturie în Senatul SUA după demisia de la Nvidia: pierderi istorice de 550 de miliarde de dolari pe bursă

Fostul CEO al Nvidia, Jensen Huang, a fost convocat să depună mărturie luna viitoare în fața unei comisii din Senatul SUA, fiind implicat într-un scandal legat de o presupusă relație extraconjugală cu o femeie suspectată a fi spion chinez. Această situație a generat un cutremur în Silicon Valley și a dus la demisia sa bruscă de joi, 12 noiembrie 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗