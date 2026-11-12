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Economie

Jensen Huang, de acord să depună mărturie în Congresul SUA, după demisia de la conducerea Nvidia

d Scris de diana nunuț
Jensen Huang, de acord să depună mărturie în Congresul SUA, după demisia de la conducerea Nvidia
Aosom
Jensen Huang, care a demisionat joi de la conducerea Nvidia în contextul unui scandal privind relații extraconjugale, a acceptat să depună mărturie în fața Congresului SUA, a afirmat un republican.

Sursa: Mediafax Ro

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