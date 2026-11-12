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Economie

John Kerry îl acuză pe Trump că a abandonat cursa pentru energia verde: „Este cel mai mare ratat pe care l-am văzut de multă vreme”

c Scris de claudia ariton
John Kerry îl acuză pe Trump că a abandonat cursa pentru energia verde: „Este cel mai mare ratat pe care l-am văzut de multă vreme”
Aosom
Fostul secretar de stat american John Kerry l-a criticat dur pe Donald Trump la summitul climatic COP31, acuzându-l că a abandonat lupta împotriva schimbărilor climatice și a cedat Chinei avantajul în cursa pentru energia curată. Kerry susține că renunțarea la investițiile și stimulentele pentru tehnologiile verzi afectează competitivitatea economică a Statelor Unite, în timp ce Casa Albă respinge negocierile climatice, pe care le consideră desprinse de realitățile economice, anunță The Guardian.

Sursa: Digi24

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