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Economie

Jucu marchează finalizarea unor proiecte importante. Ce investiții vor fi inaugurate săptămâna viitoare

o Scris de oana doroșenco
Jucu marchează finalizarea unor proiecte importante. Ce investiții vor fi inaugurate săptămâna viitoare
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Jucu inaugurează investiții importante pentru comunitate.

Sursa: Ziua De Cluj

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