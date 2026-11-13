Jucu marchează finalizarea unor proiecte importante. Ce investiții vor fi inaugurate săptămâna viitoare

Germania: și cetățenii UE care nu lucrează pot primi alocația pentru copii, decide Curtea Federală Fiscală. Presa conservatoare germană vorbește despre un acces „mai ușor” la Kindergeld 13 Nov 2026

Ministrul Economiei îl acuză pe Ilie Bolojan că a mințit în legătură cu situația României. „Nu mai e nicio îndoială că a avut un plan" 13 Nov 2026

Cum verifici vechimea în muncă și cât vei avea pensia. Totul se poate face online, de pe telefon. Explicaţiile şefei Casei de Pensii 13 Nov 2026

Primarul din Sadu despre propunerea Răşinariului de a se reuni cu Râu Sadului: „Decizia aparține oamenilor din Râu Sadului” 13 Nov 2026

Nicușor Dan, discuții cu Edi Rama despre redobândirea de către România a „Casei Iorga” din Saranda / foto 13 Nov 2026