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Economie

Kievul se pregătește pentru un posibil blackout total. Cum va funcționa metroul în lipsa energiei electrice

v Scris de viorica marin
Kievul se pregătește pentru un posibil blackout total. Cum va funcționa metroul în lipsa energiei electrice
Aosom
Metroul din Kiev ar putea deveni un adăpost pentru populație în cazul unei pene totale de curent. Sistemele esențiale ale stațiilor vor fi alimentate de surse de rezervă, însă circulația trenurilor și funcționarea scărilor rulante ar putea fi suspendate temporar în situații critice.

Sursa: Adevarul

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