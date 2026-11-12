 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Kylie Jenner, o șefă de coșmar! A fost dată în judecată de patru foste angajate în doar șapte luni

s Scris de sabina damian
Kylie Jenner, o șefă de coșmar! A fost dată în judecată de patru foste angajate în doar șapte luni
Aosom
Kylie Jenner (29 de ani) se confruntă cu un nou scandal! O fostă menajeră susține că a fost mușcată de un câine, stropită accidental cu spray cu piper și blocată mai bine de o oră în dressingul vedetei.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →