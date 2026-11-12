La Lidl, carnea proaspătă vine la pachet cu prețuri avantajoase. Ofertele au reduceri de până la 34%

Carnea proaspătă rămâne unul dintre produsele care ajung frecvent pe lista de cumpărături a românilor, fie că vorbim despre pui și porc, folosite în multe dintre mesele de zi cu zi, fie despre vită, curcan sau miel, alese pentru rețete și gusturi diferite. Pentru cei care pe lângă calitate și prospețime, urmăresc și prețul atunci când își fac cumpărăturile, săptămâna aceasta Lidl are mai multe oferte avantajoase la carne proaspătă, care includ și reduceri care ajung până la 34%.

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