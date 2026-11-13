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Economie

LASLEA: Alimentarea cu gaze naturale va fi oprită marți în localitatea Laslea

i Scris de ignat vlad
LASLEA: Alimentarea cu gaze naturale va fi oprită marți în localitatea Laslea
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Locuitorii din Laslea nu vor avea gaze naturale marți, 17 noiembrie, între orele 8:00 și 15:30. Delgaz Grid va întrerupe temporar alimentarea pentru lucrări de cuplare a unei conducte noi la rețeaua de distribuție. Oprirea va afecta și localitățile Daneș și Seleuș, din județul Mureș, însă în județul Sibiu întreruperea este programată doar în Laslea. […] The post LASLEA: Alimentarea cu gaze naturale va fi oprită marți în localitatea Laslea appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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