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Economie

Legea Burnout, respinsă definitiv în Parlament. Ce prevedea proiectul și ce urmează pentru angajații din România

s Scris de start-up.ro
Legea Burnout, respinsă definitiv în Parlament. Ce prevedea proiectul și ce urmează pentru angajații din România
Aosom
Camera Deputaților a respins definitiv proiectul de lege care urmărea recunoașterea și prevenirea epuizării profesionale în România. Inițiativa legislativă a primit 217 voturi pentru respingere, 34...

Sursa: Start-up

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