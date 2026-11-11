Evoluția leului a fost influențată mai mult de ieșirile capital provocată de majorarea cererii de dolari. Declarațiile de la Cotroceni referitoare la starea deficitului bugetar [...] Articolul Leul a ignorat, pe termen scurt, conferința de presă a președintelui a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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