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Economie

Leul a ignorat, pe termen scurt, conferința de presă a președintelui

d Scris de denisa grega
Leul a ignorat, pe termen scurt, conferința de presă a președintelui
Aosom
Evoluția leului a fost influențată mai mult de ieșirile capital provocată de majorarea cererii de dolari. Declarațiile de la Cotroceni referitoare la starea deficitului bugetar [...] Articolul Leul a ignorat, pe termen scurt, conferința de presă a președintelui a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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