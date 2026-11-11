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Economie

Leul pierde teren în fața valutelor. Euro continuă să crească, iar dolarul american înregistrează un salt spectaculos

i Scris de iulian budusan
Leul pierde teren în fața valutelor. Euro continuă să crească, iar dolarul american înregistrează un salt spectaculos
Aosom
Dolarul american înregistrează cea mai mare creștere în raport cu leul, potrivit cursului anunțat miercuri de BNR. Euro continuă să se aprecieze, în timp ce lira sterlină și francul elvețian pierd teren.

Sursa: Realitatea

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