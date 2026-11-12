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Economie

Liderii europeni au opinii împărțite privind negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, în urma trilateralei de la Abu Dhabi. În timp ce unii observă progrese, alții se îndoiesc de intențiile rușilor și de implicarea Europei în discuții. Vineri, aceștia vor analiza cine ar putea reprezenta UE în viitoarele negocieri.

v Scris de velica andreea
Liderii europeni au opinii împărțite privind negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, în urma trilateralei de la Abu Dhabi. În timp ce unii observă progrese, alții se îndoiesc de intențiile rușilor și de implicarea Europei în discuții. Vineri, aceștia vor analiza cine ar putea reprezenta UE în viitoarele negocieri.
Aosom
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că a primit semnale pozitive în legătură cu discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi, de zilele trecute. Totuși, a subliniat că Ucraina și Europa trebuie să fie implicate împreună în negocierile de pace. “Mă aștept ca guvernul rus și președintele rus să accepte, în sfârșit, aceste discuții comune. Vom […]

Sursa: Biziday

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