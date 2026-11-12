Pentru perioada sărbătorilor, Lidl România îmbogățește gama Deluxe cu sute de produse de sezon, punând la dispoziția clienților o selecție de aproape 300 de preparate gourmet. Alături de produsele deja prezente la raft pe tot parcursul anului, sortimentul festiv aduce peste 250 de articole sezoniere — dintre care 40 de noutăți —, precum și rețete […] The post Lidl România extinde gama Deluxe pentru sărbători: aproape 300 de produse gourmet, peste 40 de noutăți, alături de specialități realizate cu producători locali first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗