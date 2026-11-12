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Economie

Lidl România extinde gama Deluxe pentru sărbători: aproape 300 de produse gourmet, peste 40 de noutăți, alături de specialități realizate cu producători locali

s Scris de suceava news online
Lidl România extinde gama Deluxe pentru sărbători: aproape 300 de produse gourmet, peste 40 de noutăți, alături de specialități realizate cu producători locali
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Pentru perioada sărbătorilor, Lidl România îmbogățește gama Deluxe cu sute de produse de sezon, punând la dispoziția clienților o selecție de aproape 300 de preparate gourmet. Alături de produsele deja prezente la raft pe tot parcursul anului, sortimentul festiv aduce peste 250 de articole sezoniere — dintre care 40 de noutăți —, precum și rețete […] The post Lidl România extinde gama Deluxe pentru sărbători: aproape 300 de produse gourmet, peste 40 de noutăți, alături de specialități realizate cu producători locali first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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