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Economie

LIVE – TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI, cu Iulian Gavriluta. Azi despre vizitele de lucru ale politicienilor, TOPUL FIRMELOR si ce nu s-a vazut la TV, Toma izolat, scandalul cu Mucusor si jurnalizdul, videoclip deosebit de la RADIO NEWS BUZAU, …

i Scris de iulian gavriluta
LIVE – TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI, cu Iulian Gavriluta. Azi despre vizitele de lucru ale politicienilor, TOPUL FIRMELOR si ce nu s-a vazut la TV, Toma izolat, scandalul cu Mucusor si jurnalizdul, videoclip deosebit de la RADIO NEWS BUZAU, …
Aosom
TV NEWS BUZĂU a difuzat astăzi o nouă ediție LIVE a emisiunii „TOCĂTORUL DE ȘTIRI”, moderată de Iulian Gavriluță, o ediție cu subiecte fierbinți, comentarii incisive și informații care merită privite și dincolo de imaginea oficială prezentată publicului. Printre temele abordate s-au numărat vizitele de lucru ale politicienilor, dar și întrebarea firească: cât este realitate, […]

Sursa: News Buzau

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