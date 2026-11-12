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Economie

Loc de veci pe stadionul Camp Nou. Cât costă o urnă funerară păstrată pe arena Barcelonei

n Scris de nicholas cezar
Loc de veci pe stadionul Camp Nou. Cât costă o urnă funerară păstrată pe arena Barcelonei
Aosom
FC Barcelona face orice pentru a depăși perioada financiară dificilă. Iar dacă bani se pot face și din afaceri mai puțin obișnuite pentru un club de fotbal, atunci fie, spun catalanii! Mai nou, suporterii „blau-grana” au posibilitatea să-și păstreze cenușa funerară chiar în interiorul celebrului Camp Nou. Gruparea emblemă a Cataluniei va amenaja un memorial […]

Sursa: National - Ziarul National

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