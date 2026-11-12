Loc de veci pe stadionul Camp Nou. Cât costă o urnă funerară păstrată pe arena Barcelonei

FC Barcelona face orice pentru a depăși perioada financiară dificilă. Iar dacă bani se pot face și din afaceri mai puțin obișnuite pentru un club de fotbal, atunci fie, spun catalanii! Mai nou, suporterii „blau-grana” au posibilitatea să-și păstreze cenușa funerară chiar în interiorul celebrului Camp Nou. Gruparea emblemă a Cataluniei va amenaja un memorial […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗