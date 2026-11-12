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Economie

Lovitură pentru acţionarii Nvidia: acţiunile au scăzut cu 8,6% în after hours, după ce boardul s-ar pregăti să-l revoce pe CEO-ul Jensen Huang, în urma dezvăluirilor despre o a doua aventură amoroasă

l Scris de liviu popescu
Lovitură pentru acţionarii Nvidia: acţiunile au scăzut cu 8,6% în after hours, după ce boardul s-ar pregăti să-l revoce pe CEO-ul Jensen Huang, în urma dezvăluirilor despre o a doua aventură amoroasă
Aosom
Lovitură pentru acţionarii Nvidia: acţiunile au scăzut cu 8,6% în after hours, după ce boardul s-ar pregăti să-l revoce pe CEO-ul Jensen Huang, în...

Sursa: Zf Ro

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