Luca Niculescu anunță când va fi lansat portofelul de identitate digitală

Calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului Ro Wallet, portofelul de identitate digitală, va fi stabilit de Guvern, iar primele etape sunt programate să înceapă în ianuarie 2027. Aplicația le va permite cetățenilor să acceseze de pe telefon datele de identitate și documentele digitale de care au nevoie, a anunțat Luca Niculescu.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗