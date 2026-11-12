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Economie

Luca Niculescu, avertisment privind fraudele online și atacurile cibernetice. Ce schimbări cere premierul pentru economie

m Scris de mădălina cristea
Luca Niculescu, avertisment privind fraudele online și atacurile cibernetice. Ce schimbări cere premierul pentru economie
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Premierul Luca Niculescu avertizează că digitalizarea economiei românești trebuie însoțită de măsuri care să protejeze cetățenii și companiile în fața fraudelor și atacurilor cibernetice. Șeful Guvernului a declarat joi că tehnologia poate reduce costurile serviciilor financiare și poate facilita accesul firmelor la bani, însă aceste beneficii depind de existența unor reguli clare. Totodată, premierul a cerut simplificarea procedurilor prin care românii și companiile accesează serviciile digitale.

Sursa: Realitatea

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