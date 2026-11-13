Lucrările pe DJ 178 Burla – Arbore au ajuns la aproape 60%

> Drumul ar putea fi finalizat cu aproape un an înainte de termen, este de părere Gheorghe Şoldan Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, a anunţat un stadiu avansat al lucrărilor de modernizare a drumului judeţean 178, între localităţile Burla şi Arbore, după numai cinci luni de la începerea investiţiei. Citeşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗