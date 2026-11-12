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Economie

Ludovic Orban îi ridică osanele lui Bolojan, ca să accepte cât mai rapid fuziunea Forța Dreptei cu PNL: „Tabăra iubitoare de PSD e minoritară”

a Scris de andreea vlad
Ludovic Orban îi ridică osanele lui Bolojan, ca să accepte cât mai rapid fuziunea Forța Dreptei cu PNL: „Tabăra iubitoare de PSD e minoritară”
Aosom
Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei, formaţiune care doreşte fuziunea cu PNL, îl apără pe Ilie Bolojan şi spune că fostul premier beneficiază de o susținere covârșitoare în interiorul partidului. Acesta i-a acuzat pe contestatarii acestuia că încearcă să mențină PNL într-o relație de subordonare față de PSD. Ludovic Orban a precizat că atât el, cât […]

Sursa: National - Ziarul National

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