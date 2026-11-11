Lupta de pe Facebook între ministrul PSD și fostul ministru USR de la Transporturi privind tunelul Momaia continuă: ce acuze își aduc

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, îl acuză pe fostul ministru Radu Miruţă (USR) că a blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenţia în Tunelul Curtea de Argeş (Momaia) astfel că cei aproximativ 10 km ai Secţiunii Tigveni-Curtea de Argeş (A1) sunt gata, dar nu pot fi daţi în circulaţie. El mai spune că Miruţă a ales să mintă când a pretins că a dat undă verde pentru angajarea personalului necesar şi prezintă documentele şi cronologia deciziile în acest caz. În replică, Radu Miruță spune că pe „domnul ministru Momoa l-a bătut iar logica” și declară ca a aprobat posturile cerute de CNAIR în teren.

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