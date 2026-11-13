De la bănci și spitale până la șantiere și companii IT, Luxemburgul caută specialiști din străinătate. The post Luxemburgul are nevoie de 335.000 de angajați până în 2040. Ce meserii caută și cum pot fi recrutați muncitorii străini appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗