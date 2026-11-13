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Economie

Luxemburgul are nevoie de 335.000 de angajați până în 2040. Ce meserii caută și cum pot fi recrutați muncitorii străini

r Scris de redactia cotidianul
Luxemburgul are nevoie de 335.000 de angajați până în 2040. Ce meserii caută și cum pot fi recrutați muncitorii străini
Aosom
De la bănci și spitale până la șantiere și companii IT, Luxemburgul caută specialiști din străinătate. The post Luxemburgul are nevoie de 335.000 de angajați până în 2040. Ce meserii caută și cum pot fi recrutați muncitorii străini appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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