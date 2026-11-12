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Economie

Mahony și Bogdan Techeș aduc pe teren 16 echipe pentru construirea Centrului Neuroatipic

m Scris de mediafax
Mahony și Bogdan Techeș aduc pe teren 16 echipe pentru construirea Centrului Neuroatipic
Aosom
Andrei Pavel, Speak, Aris Eram și Dorian Popa se numără printre participanții la Turneul Artiștilor, duminică, 15 noiembrie. Competiția va fi transmisă live pe canalul de YouTube al lui Bogdan Techeș și pe TikTok, de la ora 15:00, iar publicul poate contribui prin donații. Bogdan Techeș și Mahony reunesc duminică, 15 noiembrie, artiști, sportivi, actori […]

Sursa: Mediafax Ro

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