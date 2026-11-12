Mai multe necunoscute decât date sigure despre Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic al României: Tot ce se ştie acum cu jumătate de an înainte de producţie este că OMV Petrom are 30 de contracte semnate, în timp ce Romgaz lucrează încă la licitaţii

Ziarul Financiar a făcut pe baza informaiilor publice o radiografie a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic în plină derulare din România, care va dubla din 2027 producţia de gaze a României. Focusul a fost mai ales pe partea de contractare. Ce se ştie în acest moment?

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗