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Economie

Manchester United a plătit peste 100 de milioane de dolari pe despăgubiri în urma demiterilor din ultimul deceniu

a Scris de alexandra pricop
Manchester United a plătit peste 100 de milioane de dolari pe despăgubiri în urma demiterilor din ultimul deceniu
Aosom
Manchester United a cheltuit mai mult de 100 de milioane de dolari pentru a achita despăgubiri pentru demiterea unor antrenori

Sursa: Stiri Pe Surse

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