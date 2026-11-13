Mărcile ROSAL ale lui Silviu Prigoană, scoase la licitație pentru 180.000 de euro. Executarea silită, cerută de fiul său Honorius

Trei mărci comerciale care i-au aparținut omului de afaceri Silviu Prigoană, printre care și ROSAL, brandul cunoscut pentru activitatea de salubritate, au fost scoase la licitație pentru aproximativ 180.000 de euro. Executarea silită a fost solicitată de Honorius-Adrian Prigoană, unul dintre fiii antreprenorului decedat în noiembrie 2024, în baza unor contracte de împrumut. Citiți mai …

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