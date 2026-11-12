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Economie

Marco Hannapel, preşedinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International: România trebuie să le ofere investitorilor motive să dezvolte aici activităţi mai avansate, nu doar să menţină operaţiunile existente. Este nevoie de reguli fiscale şi de reglementare pe care companiile să se poată baza pe termen lung

m Scris de miruna diaconu
Marco Hannapel, preşedinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International: România trebuie să le ofere investitorilor motive să dezvolte aici activităţi mai avansate, nu doar să menţină operaţiunile existente. Este nevoie de reguli fiscale şi de reglementare pe care companiile să se poată baza pe termen lung
Aosom
Philip Morris International (PMI) a investit peste 1,1 miliarde de dolari în România în ultimii 30 de ani, din care peste 730 de milioane de dolari...

Sursa: Zf Ro

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