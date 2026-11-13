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Economie

Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat

m Scris de maria ionescu
Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat
Aosom
Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5,226 milioane de lei (980.000 de euro), a fost câștigat la tragerea de joi, a anunțat Loteria Română.Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului …

Sursa: Hotnews

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