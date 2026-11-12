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Economie

Marius Budăi, reacție la mecanismul de 2 miliarde de lei pentru firme: „Economia nu se salvează punând firmele la zid!”

c Scris de claudia alionescu
Marius Budăi, reacție la mecanismul de 2 miliarde de lei pentru firme: „Economia nu se salvează punând firmele la zid!”
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Un stat puternic nu este acela care ştie să ia mai mulţi bani de la firme, ci acela care creează condiţiile în care acestea pot produce, investi, angaja şi plăti salarii, a declarat deputatul PSD Marius Budăi.

Sursa: Stirile Pro.tv

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