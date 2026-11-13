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Economie

Mercedes oprește toate investițiile suplimentare în Germania

m Scris de marina constantinoiu
Mercedes oprește toate investițiile suplimentare în Germania
Aosom
Conducerea Mercedes ia măsuri drastice. Compania intenționează să oprească toate investițiile suplimentare în Germania, conform unui articol din ziarul Handelsblatt, citat de focus.de.

Sursa: Digi24

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