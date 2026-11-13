Metoda prin care un tânăr de 25 de ani și-a cumpărat o garsonieră de 465.000 de dolari în Oslo

După mai mulți ani în care și-a planificat atent câștigurile, Sondre Pettersen, un tânăr de 25 de ani din Norvegia, a reușit să își cumpere propria garsonieră în centrul orașului Oslo, pentru care a plătit 465.000 de dolari.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗