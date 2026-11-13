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Economie

Ministrul Economiei pune sub semnul întrebării subvențiile acordate prin Rabla și Casa Verde: Folosim banii publici ca să ajutăm industria românească sau industria din alte țări?

a Scris de alice draghici
Ministrul Economiei pune sub semnul întrebării subvențiile acordate prin Rabla și Casa Verde: Folosim banii publici ca să ajutăm industria românească sau industria din alte țări?
Aosom
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, pune în discuție subvențiile Rabla și Casa Verde și cere ca banii publici să sprijine industria românească.

Sursa: Stiri Pe Surse

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