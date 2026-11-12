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Economie

Ministrul Energiei anunță noi măsuri pentru Centrala de la Cernavodă

p Scris de petru mazilu
Ministrul Energiei anunță noi măsuri pentru Centrala de la Cernavodă
Aosom
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat noi măsuri privind Centrala de la Cernavodă. Demnitarul a menționat relansarea proiectului Bala 2 și a anunțat că a cerut realizarea unor lucrări de dragare pe Dunăre.

Sursa: Mediafax Ro

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