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Economie

Ministrul Finanțelor avertizează că România depinde de banii din PNRR pentru 2027. Când va fi gata bugetul pentru anul viitor

e Scris de e-politic ro
Ministrul Finanțelor avertizează că România depinde de banii din PNRR pentru 2027. Când va fi gata bugetul pentru anul viitor
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizeaza ca pregatirea bugetului pentru 2027 depinde de completarea tuturor datelor solicitate instituțiilo

Sursa: Ziuanews.ro

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