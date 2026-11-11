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Economie

Modificări la sistemul de taxare pentru transportatori. Senator PSD: Erau puși în situația de a plăti taxe de cinci ori mai mari

c Scris de coralia frigea
Modificări la sistemul de taxare pentru transportatori. Senator PSD: Erau puși în situația de a plăti taxe de cinci ori mai mari
Aosom
Transportatorii ar putea beneficia de o lege mai favorabilă privind plata taxelor prin platforma Toll.ro. În urma unor erori apărute, ei ar fi fost vizați de sancțiuni, fără ca aceștia să fie înștiințați în prealabil.

Sursa: Mediafax Ro

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