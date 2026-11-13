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Economie

More than 53,900 farmers to benefit from emergency financial support for drought-affected crops (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
More than 53,900 farmers to benefit from emergency financial support for drought-affected crops (Ecopolitic)
Aosom
More than 53,900 farmers will benefit from emergency financial support for drought-affected (…)

Sursa: Ziar.com

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