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Economie

Municipiul Constanţa a atras 110 mil. euro printr-o emisiune de obligaţiuni municipale. Cererea investitorilor a fost de 2,8 ori mai mare decât oferta, iar dobânda pentru primul cupon este de 5,5% pe an

l Scris de liviu popescu
Municipiul Constanţa a atras 110 mil. euro printr-o emisiune de obligaţiuni municipale. Cererea investitorilor a fost de 2,8 ori mai mare decât oferta, iar dobânda pentru primul cupon este de 5,5% pe an
Aosom
Municipiul Constanţa a atras 110 mil. euro printr-o emisiune de obligaţiuni municipale. Titlurile au fost vândute într-un plasament privat pentru...

Sursa: Zf Ro

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