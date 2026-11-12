 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Nicușor Dan, întâlnire importantă cu cancelarul Germaniei și discuții despre industria de apărare, în contextul contractului cu Rheinmetall

l Scris de lucian negrea, reporter
Nicușor Dan, întâlnire importantă cu cancelarul Germaniei și discuții despre industria de apărare, în contextul contractului cu Rheinmetall
Aosom
Nicușor Dan a avut joi o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: Discuții despre industria de apărare

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →