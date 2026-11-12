Nicușor Dan spune că i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să intre în Palatul Cotroceni pentru că nu este “un gunoi” și “în calitate de om am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă”. Adaugă că și mai importantă în acest context este demnitatea funcției publice pe care o ocupă.

Nicușor Dan, care se află în Irlanda, a susținut o conferință de presă în care a adus clarificări cu privire la interdicția jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni, din cauza unor jigniri aduse pe rețelele sociale la adresa președintelui. A început prin a spune că este vorba despre demnitatea persoanei și că are dreptul să […]

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