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Economie

Noi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE. Schimbare la plata energiei pe care o livrează în rețea

c Scris de claudia nițoi
Noi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE. Schimbare la plata energiei pe care o livrează în rețea
Aosom
ANRE a aprobat reguli noi pentru prosumatori, printre care compensarea lunară a energiei livrate în rețea, de la începutul anului viitor. Prosumatorul poate alege banii sau plata facturilor pentru altă locuință, dacă are contract cu același furnizor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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