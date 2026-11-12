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Economie

Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut

r Scris de roxana rosu
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
Aosom
Chiria prime pentru spaţiile de birouri din Bucureşti, cele aflate în clădiri moderne de clasa A, în zona ultracentrală, a ajuns la 23 euro/mp/ lună...

Sursa: Zf Ro

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