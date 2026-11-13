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Economie

Nvidia: Cine pierde în urma căderii lui Huang – De la petrodolarii Norvegiei și rezervele Elveției până la pensiile a milioane de americani

d Scris de dan popa
Nvidia: Cine pierde în urma căderii lui Huang – De la petrodolarii Norvegiei și rezervele Elveției până la pensiile a milioane de americani
Aosom
Fondurile suverane de investiții, băncile centrale și cei mai mari administratori de active din lume au investit sute de miliarde de dolari în Nvidia. Nvidia a devenit simbolul suprem al revoluției inteligenței artificiale și nu numai că a captat atenția investitorilor, dar a acumulat și o parte impresionantă din averea investițională a lumii, de la …

Sursa: Hotnews

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