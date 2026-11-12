 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Nvidia ia în calcul demiterea lui Jensen Huang, după noi dezvăluiri despre o a doua relație extraconjugală

c Scris de claudiu râpan
Nvidia ia în calcul demiterea lui Jensen Huang, după noi dezvăluiri despre o a doua relație extraconjugală
Aosom
Consiliul de administrație al Nvidia ia în calcul demiterea directorului general Jensen Huang, după ce The New York Times a scris despre o a doua presupusă aventură extraconjugală, la doar câteva zile de la recunoașterea unei relații cu o femeie acuzată că ar fi spion chinez.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →